Elazığ'da vatandaşlar 'Ben devletim Külliye ile görüşüyorum' diyen Sıddık Erikli isimli şahsı Başkan Erdoğan'a şikayet etti

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Elazığ depreminin 1'inci yıl dönümü nedeniyle Elazığ'a giderek anahtar teslim törenine katıldı. Törenin ardından bir grup vatandaş, Başkan Erdoğan'ın içinde bulunduğu otobüsün önüne gelerek 'Ben devletim Külliye ile görüşüyorum' diyerek tehdit edip tefecilik yapan Sıddık Erikli isimli şahsı şikayet etti.