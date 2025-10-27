Elazığ’da suç örgütü çökertildi! 8 kişi tutuklandı

ELAZIĞ'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonda, çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Mala zarar verme' suçlarına karıştığı tespit edilen 11 kişi yakalandı.

ARAMALARDA SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 fişek ve 2 ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemece 8 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.