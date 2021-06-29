Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberine göre, Elazığ'ın Maden ilçesinde sabah saat 06.41'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



MERKEZ ÜSSÜ MADEN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.41'de merkez üssü Maden ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Elazığ'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını belirtti.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 06.41'de Elazığ'ın Maden ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun."



AFAD SON DEPREMLER





KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.06.29 06:51:20 37.8403 27.0293 7.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.29 06:44:43 36.3780 27.0720 5.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel

2021.06.29 06:41:55 38.5288 39.5962 5.0 -.- 4.1 4.2 TEPECIK-MADEN (ELAZIG) İlksel

2021.06.29 06:15:44 36.3318 27.0977 42.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.29 05:29:10 36.2785 27.0187 5.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.29 05:20:25 36.3137 27.1057 10.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.29 04:08:56 36.2187 27.0815 8.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.29 04:03:00 36.3970 27.2107 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.29 03:59:59 36.3733 27.2078 23.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.29 03:57:51 36.3112 27.0403 6.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.29 03:16:03 36.3367 27.1668 17.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.29 03:09:52 36.3692 27.0240 13.3 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel

2021.06.29 02:52:24 39.2498 40.2015 5.0 -.- 1.8 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel

2021.06.29 01:49:58 38.3315 38.8783 5.0 -.- 2.5 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2021.06.29 01:49:23 36.5083 31.6530 14.6 -.- 1.7 -.- YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2021.06.29 01:47:21 36.3467 27.1122 16.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.29 01:42:41 39.8538 24.3748 19.2 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2021.06.29 01:40:08 36.2903 27.1528 17.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.29 01:33:44 38.3802 38.7585 6.5 -.- 1.7 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel