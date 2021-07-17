Elazığ’da dağda hayvanlarını otlattığını sırada rahatsızlanan 60 yaşındaki Sami Aydemir için sağlık ekipleri seferber oldu. Sağlık çalışanlarının 3 saat yürüyerek ilk müdahalesini yaptığı Aydemir, ambulans helikopterle Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.