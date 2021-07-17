Haberler Video Haber Videoları Elazığ'da dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti

Elazığ'da dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti

Elazığ'da dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti
17.07.2021 09:31
Ana Sayfa 01:32
Yanlış eve girip öldürdüler: 4...
Ana Sayfa 02:49
Samsun'da pompalı dehşeti
Ana Sayfa 00:33
CHP’li Çetin Bozkurt, alkol...
Ana Sayfa 00:35
Polis memuru gözaltına almaya...
Ana Sayfa 00:25
Tunceli’de turiste ayı...
Ana Sayfa 00:51
Şampiyonlar Ligi finali...
Ana Sayfa 01:10
Kaan Çakır’ın Bodrum'daki...
Ana Sayfa 01:54
Türkiye’de toplam yapılan aşı...
Ana Sayfa 00:19
Ahu Tuğba kızının lüks aracını...
Ana Sayfa 00:46
Devlet Bahçeli’den...
Ana Sayfa 00:30
Esra Erol tatil pozunu...
Ana Sayfa 00:39
Taksim Meydanı'nda bikiniyle...

Elazığ’da dağda hayvanlarını otlattığını sırada rahatsızlanan 60 yaşındaki Sami Aydemir için sağlık ekipleri seferber oldu. Sağlık çalışanlarının 3 saat yürüyerek ilk müdahalesini yaptığı Aydemir, ambulans helikopterle Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Olay, Kovancılar ilçesi Yukarı Demirci köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağda hayvanlarını otlattığı sırada rahatsızlanan Sami Aydemir (60), 112'yi arayarak haber verdi. Sağlık çalışanları ulaşımı bulunmayan dağda yoğun uğraşlar sonucu yürüyerek 3 saat sonra Aydemir'e ulaşıp ilk müdahalesini yaptı. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans helikopter sevk edildi.
Helikopter ile alınan Aydemir, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Videoları