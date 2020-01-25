Elazığ'da bir mucize kurtuluş daha! Cep telefonu ile yerini bildirdi, 13 saat sonra enkazdan kurtarıldı 25.01.2020 11:41

Erzurum AFAD koordinatörlüğünde arama çalışmalarının sürdüğü Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kalay Apartmanı'nda enkaz altında kalan Gülsüm İ., depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Gülsüm İ., yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi.





Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Gülsüm İ., depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

AFAD bölgeye 1167 arama kurtarma personeli sevk edildiğini duyurdu.





BAKAN SOYLU: BİR SES DAHA DUYULDU

Binaların birbirine girdiği enkazların olduğunu anlatan Süleyman Soylu, daha önce 2 kişinin sağ çıkartıldığı noktada bir ses daha duyulduğunu ve çalışmaların burada yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Soylu, ses alınabilmesi için herkesin sessizliğe dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Arama kurtartma ekipleri olarak hem soğuktan hem yorgunluktan sürekli olarak değişiyorlar. Hem de teknik ekipler binaların statiği olsun diğer durumları olsun onları değerlendirerek nereden binalara girecekleri konusunda çalışma yapıyorlar. İnşallah enkazın altındakilerin sağ salim kurtarılmalarını bekliyoruz. Hem çalışıyor hem dua ediyoruz." diye konuştu.