RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu! Vahşet detayları ortaya çıktı: Hepsi aynı aileden

Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu! Vahşet detayları ortaya çıktı: Hepsi aynı aileden

Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu! Vahşet detayları ortaya çıktı: Hepsi aynı aileden
01.04.2023 11:34

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Son dakika haberi: Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte Elazığ'da dehşete düşüren ve 6 kişinin hayatını kaybettiği olayın detayları...

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Son dakika haberi... Olay, merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen öğretmen Hüseyin F., henüz bilinmeyen bir nedenle eve girip ailesi ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Hüseyin F., yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin F., babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.

EKİPLER, 6 KİŞİYİ KAFASINDAN VURULMUŞ HALDE BULDU
Doğal gaz kaçağı ihbarı yapılmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. İhbarın yapıldığı eve giren ekipler, içeride 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi. İçeri giren sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 6 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüseyin, Zeynep, Remziye, Cuma Ali, Yusuf ve Mesut F.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

ÖĞRETMEN, ANNE VE BABASIYLA 3 KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Öğretmen, anne ve babasıyla 3 kardeşini öldürüp intihar etti. Elazığ'da öğretmen Hüseyin Fırat, Sanayi Mahallesi Ümran Sokak'taki evde babası Cumali, annesi Zeynep, erkek kardeşleri Yusuf ve Mesut ile kız kardeşi Remziye Fırat'ı silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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