Elazığ’da acı olay! Yeni evini görmeye giden depremzede, asansör boşluğuna düşerek öldü

24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatle 20.55'te meydana gelen Elazığ depreminde evi yıkılan depremzede Temur Tekin, yeni evini incelemeye gittiği sırada asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. İşte haberin detayları…

Evi yıkılan adamın talihsiz ölümü yakınlarını yasa boğdu. Elazığ depreminden etkilenen Tekin'in yeni evinin inşaatı sonu oldu.

CANSIZ BEDENİNİ İLK ÇOCUKLARI GÖRDÜ

Olay, merkez Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu bulvarında bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde evi hasar gören ve hak sahibi olduğu evi incelemeye gelen Temur Tekin, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Babalarının eve gelmemesinin ardından olay yerine giden oğlu, Tekin'i asansör boşluğunda gördü.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Temur Tekin'in oğlu, durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.