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Elazığ Mustafa Kemal Paşa mahallesinde yürek burkan görüntü! Binanın yarısı var yarısı yok

Elazığ Mustafa Kemal Paşa mahallesinde yürek burkan görüntü! Binanın yarısı var yarısı yok

25.01.2020 10:26

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem bölgede ağır hasara yol açtı. Hastaneler yaralılarla doldu taştı. Elazığ,ın Mustafa Kemal Paşa mahallesi depremden en çok hasar alan mahallelerden biri oldu. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki çalışmaları devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Mustafa Kemal Mahallesinde depremin verdiği yıkımı ve arama kurtarma çalışmalarını aktardı.


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