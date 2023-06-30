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Elazığ Kovancılar trafik kazası: Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Elazığ Kovancılar trafik kazası: Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
30.06.2023 17:38

OTOMATİK OYNAT

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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Kovancılar ilçesi Çakırkaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 CE 070 plakalı cip ile 03 ABC 581 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaş ise Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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