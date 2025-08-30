Elazığ-Bingöl karayolunda kaza: Hayvanı fark eden sürücü beton duvara çarptı
Elazığ-Bingöl Karayolu Kurudere mevkiinde sürücüsünün hayvana çarpmamak için manevra yaptığı otomobil beton duvara çarptı; araçtaki 2 kişi yaralandı.
KAZA KURUDERE MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ
Elazığ-Bingöl Karayolu Kurudere mevkiinde, yola çıkan hayvana çarpmamak isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil beton duvara çarptı.
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada araçta bulunan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
POLİS KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
Kolluk kuvvetleri, kaza yerinde gerekli incelemeleri yaparak soruşturma başlattı.