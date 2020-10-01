Haberler Video Haber Videoları Ekrem İmamoğlu'nun seçim makyajı dökülüyor: Cami logolarını tamamen sildi, gökkuşağına döndü

Ekrem İmamoğlu'nun seçim makyajı dökülüyor: Cami logolarını tamamen sildi, gökkuşağına döndü

Ekrem İmamoğlu'nun seçim makyajı dökülüyor: Cami logolarını tamamen sildi, gökkuşağına döndü
01.10.2020 23:30

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin cami amblemini her alanda değiştirmeye çalışıyor. İmamoğlu, geçen yıl İBB TV’deki cami amblemini değiştirip gökkuşağı rengine benzeyen bir logo koydurmuştu. Şimdi ise İmamoğlu, İBB Cep Trafik uygulamasındaki cami logosunu kaldırdı. Yerel seçim öncesi camilerden çıkmayan İmamoğlu, yetersiz kıraatıyla seçmeni kandırmaya çalışmıştı.


Haber Videoları