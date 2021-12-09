Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak İETT vurgunu! CHP'li Özgür Karabat'ın dev yolsuzluğuna soruşturma açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın ve İBB yönetiminin İETT üzerinden yaptıkları yaklaşık 2 milyar TL'lik vurguna ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soylu yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 milyar TL tutan bir işin 730 milyon liralık bölümünün üzerinde fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda mülkiye müfettişlerince, MASAK ve Vergi Dairesi tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. Haberin detayları...