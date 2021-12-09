Haberler Haber Videoları Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak İETT vurgunu! CHP'li Özgür Karabat'ın dev yolsuzluğuna soruşturma açıldı

Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak İETT vurgunu! CHP'li Özgür Karabat'ın dev yolsuzluğuna soruşturma açıldı

Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak İETT vurgunu! CHP'li Özgür Karabat'ın dev yolsuzluğuna soruşturma açıldı
09.12.2021 11:26

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:08
Nesrin ile aşk yaşayan Kalp...
Ana Sayfa 00:39
Yüsra Geyik yine çok iddialı!
Ana Sayfa 00:31
Sibel Can'ın eski eşi Hakan,...
Ana Sayfa 00:49
Şanssız köpek minibüsten...
Ana Sayfa 01:51
Yaban hayatı fotokapanlara...
Ana Sayfa 01:45
Fedakar baba yürüyemeyen...
Ana Sayfa 01:16
Bir Zamanlar Çukurova'nın...
Ana Sayfa 02:45
Asgari ücret zammı ne kadar...
Ana Sayfa 05:53
Şehit polis katili deneyimde...
Ana Sayfa 00:37
Üsküdar'da otomobil takla...
Ana Sayfa 01:18
Kocaeli'de fabrika yangını!
Ana Sayfa 00:23
Özge Yağız peş peşe paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın ve İBB yönetiminin İETT üzerinden yaptıkları yaklaşık 2 milyar TL'lik vurguna ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soylu yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 milyar TL tutan bir işin 730 milyon liralık bölümünün üzerinde fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda mülkiye müfettişlerince, MASAK ve Vergi Dairesi tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

Haber Videoları
SON DAKİKA