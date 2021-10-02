Ekrem İmamoğlu’ndan batmak üzere olan İSPARK’a ilişkin açıklama

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 100 milyon liralık borç batağında olan İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ın kovulmasıyla ilgili soruya, " Şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir durum yok. Netleşirse zaten paylaşırız. Yani özel bir husus yok. Bizimle çalışmak isteyen çok yönetici var. Bizimle gelip emeğini ortaya koyan yöneticilerimiz var. Bazıları yorgun düşebilir, bazıları değişim isteyebilir, bazılarını biz değiştirebiliriz. Bunların hepsi mümkün. Normal hayatta, profesyonel hayatta, kurumsal hayatta mümkün. Ama şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir husus yok." cevabını verdi.