Haberler Haber Videoları Ekrem İmamoğlu'ndan 6'lı masaya salvo! "Konuşulanlarla imzalanan metin örtüşmüyor"

Ekrem İmamoğlu'ndan 6'lı masaya salvo! "Konuşulanlarla imzalanan metin örtüşmüyor"

Ekrem İmamoğlu'ndan 6'lı masaya salvo! "Konuşulanlarla imzalanan metin örtüşmüyor"
03.03.2023 15:22

OTOMATİK OYNAT

Haber 05:34
İYİ Parti GİK toplantısı...
Haber 04:39
500 metrelik dev yarık uzaydan...
Haber 01:57
100 kişiye mezar olan...
Haber 01:32
Kahramanmaraş'ta bir deprem...
Haber 01:04
FETÖ'nün Twitter'daki...
Haber 00:16
Altılı masanın aday...
Haber 00:41
'Cenin pozisyonu' hayat...
Haber 06:21
İstanbul için büyük taşınma...
Haber 02:13
İstanbul'da film sahnelerini...
Haber 08:22
Başkan Erdoğan muhalefetin...
Haber 05:22
Başkan Erdoğan, depremden...
Haber 04:02
Hatay'da korkutan yeni deprem

6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Karşılıklı atışmalar devam ederken Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı masaya ismini sürdüğü Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi. Bu masanın ayrılık masası olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu "Her CHP'li gibi benim adayım da genel başkanımdır" şeklinde alışılmış ifadeler kullanırken masaya Meral Akşener'in kaygılarını gidermeleri için çağrı yaptı. Vites yükselten İmamoğlu imzalanan metinle konuşulanların örtüşmedeğini söyleyerek "O zaman gidereceksiniz." dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA