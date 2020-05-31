Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, İstanbul’un turizm cenneti Riva Deresi’nde çevre katliamı yapıyor. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; İSKİ, maliyetten kaçmak için Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki atık suyu arıtmadan Riva Deresi’ne akıtıyor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tesise 72 bin lira idari para cezası kesti.
Ekrem İmamoğlu Riva'yı bataklığa çevirdi! Zehir akıtıyorlar
31.05.2020 09:34
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- Ekrem İmamoğlu Riva'yı bataklığa çevirdi! Zehir akıtıyorlar
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