Ekrem İmamoğlu Riva'yı bataklığa çevirdi! Zehir akıtıyorlar

31.05.2020 09:34

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, İstanbul’un turizm cenneti Riva Deresi’nde çevre katliamı yapıyor. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; İSKİ, maliyetten kaçmak için Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki atık suyu arıtmadan Riva Deresi’ne akıtıyor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tesise 72 bin lira idari para cezası kesti.