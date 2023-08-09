Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomi ve İstişare Toplantısı'ndan enflasyon başta olmak üzere ekonomide yaşanan sorunlara karşı "topyekûn mücadele" mesajı çıktı.

Bu kapsamda iş dünyasından esnafa, tüccardan finans sektörüne kadar tüm kesimler elini taşın altına koyacak. Yeni dönemde, krediye erişim kolaylaşacak, markalaşma teşvik edilecek, nitelikli eleman bulunması desteklenecek, KDV başta olmak üzere vergide sadeleşme sağlanacak, yeşil dönüşümde ortak yol haritası belirlenecek.

Toplantı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte 6 bakan, TOBB, DEİK, TİM, TESK, MÜSİAD, TÜSİAD, ATO'nun yer aldığı 24 sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Cevdet Yılmaz, toplantıda gündeme gelen başlıklara ilişkin değerlendirme yaparken, "Kamu ve özel sektörün temel hedefi istikrar içinde büyümek, kalkınmak, sosyal refahı artırmaktır. Hedef birliği içindeyiz. Enflasyonla mücadelenin sabır ve ısrarla yapılması konusunda da fikir birliği var. Belirsizliklerin azaltılmasında Orta Vadeli Program önemli işlev görecek" dedi.

Zirvenin en önemli başlıklarından birini reel sektörün finansa ulaşımda yaşadığı sıkıntılar oldu. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Finansa erişimde 2 ay içinde iyileşme göreceksiniz" diyerek moral verdiğini söyledi. Şimşek, enflasyonla mücadele konusunda bir yıl içinde önemli mesafe alınacağını belirterek, 2025 sonunda tek haneli enflasyonun görüleceğini vurguladı.

VERGİ REFORMU YAPILACAK

Aktarılan sorunlardan biri de dolaylı vergi yükünün ağırlığı ve KDV sistemindeki farklı oranlar oldu. Katılımcılar, farklı uygulamalardan dert yanarken, sadeleştirme istedi. Bakan Şimşek'in bu konuda gelen eleştirileri de doğru bulduğu kaydedildi. Yüksek enflasyonun geliri zorladığına işaret edilerek, enflasyon muhasebesine geçilmesi de öneriler arasında yer aldı. Dolaylı vergilerde Türkiye'nin ilk beşte yer aldığı kaydedilerek, bunun azaltılması istendi. Vergi reformuyla birlikte doğrudan vergilerin payının arttığı yeni bir dönem başlayacak. Yeni vergisel aflar yapılmaması da ortak dile getirilen başlıklar arasında yer aldı.

4 SAATLİK ZİRVEDEN 10 ÖNEMLİ MESAJ

- Finansa erişimde 2 ayda iyileşme görülecek

- 2025 sonunda tek haneli enflasyon görülecek

- Markalaşmaya yeni teşvik, destek geliyor

- KDV sistemi sadeleşsin, dolaylı vergi yükünün azaltılsın

- Girdi maliyetini düşüren, arzı artıran politikalara öncelik

- Gıda fiyatları ile konut maliyetlerinin düşmesi önemli

- Kamuda daha fazla tasarruf beklentisi ön planda

- Sanayinin arazi arz sorunu giderilmeli

- İşbaşında eğitim, staj imkânları artırılacak

- Yeni pazarlama açılımı için çalışılacak





ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNE İNANIYORUZ

- Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, toplantıda ortak akıl ve istişareler sonucu yol haritasının ne olması gerektiğinin ortaya çıktığını belirterek, "İş dünyası adına tek haneli enflasyon hedefine ilişkin inancımız artmıştır" dedi.

- ATO Başkanı Gürsel Baran da sorunların çözümü noktasında hükümetin kararlı bir tutum ortaya koyduğunu ifade etti. Baran, "Dertlerimizi paylaştık. Bakan Şimşek moral ve güven verdi. Enflasyonun düşeceğine inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

NİTELİKLİ ELEMAN BULMAYA TEŞVİK

İş dünyası temsilcileri çalıştıracak eleman bulmakta sıkıntı çektiklerini dile getirdi. Yeni dönemde işbaşında eğitim, staj imkânları artırılacak. Toplantıda ilginç bir öneri de gündeme geldi. Bir işletmede yetiştirilen elemanın başka bir yere geçişinde kamuda olduğu gibi muvafakat getirilmesi önerildi. Böylece yetişen, emek verilen elemanın işi bırakarak işletmeyi zora sokması önlenmiş olacak. Eğitim sisteminde işgücü piyasasının ihtiyaçları arasındaki örtüşmeyi artıracak yeni adımlar atılacak. Mesleki eğitim konusu daha geniş şekilde ele alınacak.





GİRDİ VE ARACI MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ

Enflasyonla mücadelede girdi maliyetlerini düşürücü, aracı maliyetlerinin azaltıcı, arzı artıran politikaların önemine vurgu yapıldı. Gıda fiyatlarının düşürülmesi, konut arzının artırılması, maliyetlerin düşürülmesi konusu da öncelikli başlıklar arasında yer aldı. Kamuda daha fazla tasarruf tedbiri alınması gündeme geldi. "Cari açık tasarruf açığıdır" vurgusu yapıldı. Çevre kuralları da dikkate alınarak sanayiye ayrılan arazi artırılacak. Türkiye'nin ihracat hedeflerini daha üst noktalara çıkarması da önemli bir başlık oldu.