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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024, 08:16 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 08:16

Ehliyet sınavında 'joker' önlemi! Yeni dönem başlıyor!

Ehliyet sınavlarındaki "Joker" adlı hile yöntemiyle üçüncü şahısların adayların yerine sınava girerek usulsüzlük yapılması son buluyor. Bakanlık, sınavlara artık adayların parmak izi ile giriş yapacağı yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu. İşte yeni sistemin tüm detayları...

Ehliyet sınavlarında yaşanan ve "Joker" olarak adlandırılan hile yöntemine karşı Bakanlık harekete geçti. Buna göre, sınavlarda artık adayların yerine başkasının girmesini önlemek için parmak izi doğrulama sistemi kullanılacak. Bu yeni uygulama ile sınav güvenliğinin artırılması ve usulsüzlüklerin önlenmesi hedefleniyor.

Sınav Usulsüzlüklerine Son

Türkiye'de ehliyet sınavlarında yaşanan usulsüzlükler, adayların başkası tarafından sınava sokulması şeklinde kendini gösteriyordu. Bu durum, adaylara başarı garantisi verilerek ücret karşılığında gerçekleştirilen bir ticarete dönüşmüştü. Ancak Bakanlığın geliştirdiği parmak izi doğrulama sistemi ile bu tür hileli girişimlere bir son verilecek.

Sınav Detayları ve Usulsüzlüğe Başvuranlar

Türkiye Sürücü Kursları Konfederasyon Başkanı Nusret Türker, sınavın detaylarına değinerek, adayların 50 soruyu 45 dakika içinde cevaplaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sınavdan 70 puan alanların başarılı sayıldığını ifade etti. Türker, özellikle okuma yazma becerisi olmayanların veya yazılı sınavda başarısız olma ihtimali olanların bu tür hilelere başvurduğunu dile getirdi.

Parmak İzi ile Güvenli Sınav

Nüfus cüzdanı alımında zaten her vatandaşın parmak izi alındığını hatırlatan Türker, ehliyet sınavlarında kullanılacak yeni cihazlar ile parmak izi doğrulamasının yapılacağını açıkladı. Bu sistem sayesinde, adayın gerçekten kim olduğu teyit edilecek ve sınav güvenliği en üst düzeye çıkarılacak. Böylece, üçüncü bir şahsın aday yerine sınava girmesi engellenmiş olacak.

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