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EGM'den '#12Nisan' paylaşımlarına soruşturma!

EGM'den '#12Nisan' paylaşımlarına soruşturma!
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Emniyet Genel Müdürlüğü, '12 Nisan' etiketiyle yapılan paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, bu paylaşımlar 'sosyal medya terörü' olarak nitelendi.


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada '12 Nisan' etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin olarak bir duyuruda bulundu. "Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür" denen açıklama, şöyle devam etti:

"Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır."

Bazı sosyal medya kullanıcıları, '12 Nisan' için 'tecavüz günü' paylaşımları yapmıştı. Bu paylaşımlar, binlerce kişinin tepkisini çekmişti.

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