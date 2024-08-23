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Eğlence Mekanında Yüksek Hesap Kavgası: Otomobili Çalışanların Üzerine Sürüp Bir Kişiyi Ezdi! O Anlar Kamerada!
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Eğlence Mekanında Yüksek Hesap Kavgası: Otomobili Çalışanların Üzerine Sürüp Bir Kişiyi Ezdi! O Anlar Kamerada!

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024, 23:21   |   Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024, 23:21

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir eğlence mekanında yüksek hesap tartışması kanlı bitti. Mekan çalışanları tarafından darbedilen Ferdi Akbulut, otomobilini kendisine saldıran çalışanların üzerine sürdü. Akbulut'un çarptığı Ferhat Denktaş olay yerinde hayatını kaybederken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Ferdi ve İsa Akbulut hakkında soruşturma devam ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'nde bir eğlence mekanında sabaha karşı yaşanan olay, trajediyle sonuçlandı. İddiaya göre, kardeşi İsa Akbulut (24) ve kız arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için mekana giden Ferdi Akbulut (26), gecenin sonunda gelen yüksek hesaba itiraz etti. Hesap yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları tarafından darbedilen Ferdi ve İsa Akbulut, olay yerinden ayrıldı. Ancak Ferdi Akbulut, sinirlerine hakim olamayıp otomobiline binerek mekana geri döndü.

Geri döndüğünde, hızla mekanın önünden geçen Ferdi Akbulut, aracıyla geri manevra yaparak çalışanların üzerine sürdü. Bu sırada mekanda çalışan Ferhat Denktaş'a (26) çarpan Akbulut, olay yerinden kaçtı. Olayın hemen ardından çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı halde Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ferhat Denktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anı, mekanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Ferdi Akbulut'un hızla mekandan ayrılması, geri dönüp çalışanların üzerine aracı sürmesi ve Denktaş'a çarpması açıkça görülüyor. Yaşananların ardından jandarma ekipleri, Ferdi ve İsa Akbulut'u yakalayarak gözaltına aldı.

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