Ege'de yunan zulmü! Düzensiz göçmenleri lastik bota bindirip Türk kara sularına ittiler! O anlar İHA'larla görüntülendi

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'de göçmenlere uyguladığı zulüm ve Türkiye'ye yönelik tahrik politikası sürüyor! Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunan unsurlarınca lastik bota aktarılıp, Türk kara sularına itildiği anlar İHA'larla tespit edildi. İşte o görüntüler...