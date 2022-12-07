Ege'de yunan zulmü! Düzensiz göçmenleri lastik bota bindirip Türk kara sularına ittiler! O anlar İHA'larla görüntülendi

İnsansız hava araçlarımız (İHA) Yunanistan'ı fena yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunan unsurlarınca lastik bota aktarılıp, Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracıyla tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlık söz konusu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.
Görüntülere şu not düşüldü;
YUNANİSTAN TÜRK KARA SULARINI İTTİ
"Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde 4 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
SAHİL GÜVENLİK GÖÇMENLERİ KURTARDI
Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı"