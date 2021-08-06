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Ege'de Son Ses isimli yerel radyoda mültecilerle ilgili rezil sözler: Afganlar sakallı pis pis Ukraynalı bayanlar gelsin

Ege'de Son Ses isimli yerel radyoda mültecilerle ilgili rezil sözler: Afganlar sakallı pis pis Ukraynalı bayanlar gelsin
06.08.2021 12:57
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Son dönemde özellikle muhalefet partileri ve bazı yandaşları tarafından yabancı düşmanlığı körükleniyor. Suriye ve Afganistan'daki savaştan kaçarak ülkemize sığınan göçmenler hedef alınarak özellikle sokaklar karıştırılmak isteniyor. Bunların son örneği ise bu kadarına pes artık dedirtecek cinsten. Ege'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalında Afgan mültecilerden "sakallı pis pis" diye bahsedilerek, onlar yerine Ukraynalı kadın mültecilerin gelmesi istendi. Sapkın zihniyete sosyal medyada tepki büyük oldu.


Son dönemde Afganistan'da yaşananların ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere yeni bir göç dalgası başladı. Özellikle muhalefet partileri ve onların yandaşı bazı basın kuruluşları tarafından Suriye ve Afganlar üzerinden körüklenmeye çalışılan yabancı düşmanlığı ile sokaklar karıştırılmaya çalışılırken, her fırsatta yapılan nefret söylemleri ile kışkırtma çabaları sürüyor.

BU KADARINA DA PES ARTIK
Bunların son örneği ise bu kadarı da olmaz dedirtecek cinsten. Ege bölgesinde yayın yapan Ege'de Son Ses isimli yerel bir radyo kanalında Afgan mültecilerle ilgili söylenen sözler büyük bir tepki çekti. Gazeteci Murat Karakaş, programda mülteciler ile ilgili ırkçı ve skandal yorumlarda bulundu.

SAPKIN ZİHNİYET
Afganistan'daki savaştan kaçarak ülkemize gelen mülteciler yerine Ukraynalı kadınların Türkiye'ye mülteci olarak gelmesini temenni eden Karakaş, "Aslında Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse o zaman hepimiz evimizde misafir ederiz bak. Afganistan'dan geliyor hepsi sakallı sakallı leş gibi. Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse güzel olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

TEPKİ BÜYÜK OLDU
Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından görüntüler paylaşılırken, açıklamalarla ilgili "Sapık zihniyet" yorumları yapıldı. Irkçılık içeren sözlere tepki büyük oldu.

İşte yapılan bazı paylaşımlar



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