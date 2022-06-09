Başkan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nı izledi. Tatbikatı yerinde takip eden Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Bu tatbikata katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Düzensiz göçle mücadele gibi dünyanın en kritik sınamalarını sürdürüyor. Barışın istikrarın tesisi konusunda kimsenin inkar edemeyeceği gayeretler sarf ediyoruz. MilliG elirimize göre oranlandığında insani yardımda dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Kahraman ordumuz sınır güvenliğimizden, sınıt ötesi harekatlara, her alanda gösterdiği başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle ettiğimiz mücadelelerde gösterdiğimiz başarının eşi benzeri yoktur.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe-Kilit harekatıyla sınırlarımızı güvenlik altına alma operasyonlarımızı sürdüyoruz. Ülkemizin sınırları dibinde, terör koridorlarına asla izin vermeyeceğimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Müttefiklerimizin tercihlerini terör örgütlerinden yana kullanmayacağını umut ediyoruz.

YUNAN'A SON UYARI: ŞAKA YAPMIYORUZ

Rusya Ukrayna savaşı, dünayda barışın ve istikrarın pamuk ipliğine bağlı olduğunu göstermiştir. Böyle kritik bir dönemde, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin haklarına ve çıkarlarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler, gerçeklikten uzak söz ve eylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Halbuki bu tip konuların şımarıklık kaldırmayacağı ortadadır. Tarih önünde bunun hesabını verecektir. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına ülkemize 2 km'den daha az, Meyis Adası için yetki talep etmesini uluslarası camianın takdirine bırakıyoruz. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz.Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor.

1999 ve 2006 yıllarında Anayasa İnsan Hakları Mahkemesinde mahkum edilen Yunanistan'a göz yumulduğu ortadadır.Türkiye Adalar'daki haklarından vazgeçmeyeceği gibi uluslararası haklarını savunmaktan da geri durmayacaktır.

Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir işlem yapılmasına izin vermedik vermeyeceğiz.

Tarihimizden ve medeniyetimizden kaynaklanan sorumluluklarımız var. Bu anlayışla kardeşlerimizin yanında yer aldık. Karabağ'da 30 yıldır süren işgal sona erdik.

Libya'da 5 asırlık köklü bağlarımız olan kardeşlerimizin güven ortamında yaşaması için gereken desteği veriyoruz. Ordumuz bugüne kadar yürüttüğü hiçbir operasyonda mazlumlara zarar vermeyerek safını belli etmiştir. Bu duygularlarla EFES-2022 tatbikatına katılan askerlerimize ve tüm dost ülkelerimizin askerlerine teşekkür ediyorum. Emeği geçen MSB ve Genelkurmayımızın mensuplarına şükranlarımı ifade ediyorum.