Edirne’de yaban domuzları Meriç Nehri’ni yüzerek geçti

Edirne’de yaban domuzları Meriç Nehri’nden yüzerek Yunanistan’a geçti. O anların kameraya alındığı görüntülerde, domuzların suya girip karşı kıyıya doğru ilerlediği ve kısa sürede nehri geçtiği anlar yer aldı. Vatandaşlar, domuzların geçişini şaşkınlıkla izledi.

Edirne'de Meriç Nehri'nde besin arayışına çıkan yaban domuzları, su seviyesinin düşmesiyle nehri geçip Yunanistan'a geçti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edirne'de Meriç Nehri kıyısında besin arayan yaban domuzları, su seviyesinin düşmesiyle nehri geçerek Yunanistan tarafına geçti. İlginç anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Nehri geçerken görüntülendiler
Görüntülerde, domuzların suya girip karşı kıyıya doğru ilerlediği ve kısa sürede nehri geçtiği anlar yer aldı. Vatandaşlar, domuzların geçişini şaşkınlıkla izledi.

Sık sık görülmeye başladılar
Bölge halkı, son aylarda Meriç Nehri çevresinde yaban domuzu sürülerinin sıkça görüldüğünü belirtti. Uzmanlar, artan yaban domuzu hareketliliğinin besin arayışı ve iklim koşullarıyla bağlantılı olabileceğini ifade ediyor.

