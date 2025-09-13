PODCAST CANLI YAYIN

Edirne'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Ayşekadın mevkisinde seyir halindeki 55 FB 041 plakalı otomobilinden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede büyüyen yangın, aracı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

