Edirne'de minibüs eve girdi
Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 00:30
Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı minibüs eve girdi. Evin duvarının yıkıldığı ve minibüsün hasar aldığı kazada yaralanan olmadı.
