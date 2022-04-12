RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Edirne'de fırında yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı! Sosyal medyada infial yaratan görüntüler!

Edirne'de fırında yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı! Sosyal medyada infial yaratan görüntüler!

Edirne'de fırında yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı! Sosyal medyada infial yaratan görüntüler!
12.04.2022 16:37

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Edirne Sabuni mahallesinde şoke eden bir olay yaşandı. Bir fırının çalışanı yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptı. İnfial yaratan görüntüler sonrası fırına 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Haber Videoları

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi.

FIRINA PARA CEZASI
Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

HİJYEN KURALLARI YOK
Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.

ESENLER'DE MARKETTE FARELER CİRİT ATTI
Öte yandan Esenler'de bulunan dev market zincirinin şarküteri reyonunda fareler de adeta cirit attı. O anları yoldan geçen bir vatandaş saniye saniye cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.



Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan dev market zincirinin Esenler'de bulunan bir şubesinde fareler adeta cirit attı. Şarküteri reyonunda görülen farelerin, raflarda bulunan ürünleri indirerek yemek için götürdükleri görüldü. Farelerin gezdiği sırada marketin kapalı olduğu öğrenilirken o anlar bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.



Görüntülerde, farelerin adeta marketin içinde cirit attığı, iki farenin şarküteri reyonunda bulunan ürünleri sürükleyerek götürdükleri görülüyor. O anları kayıt altına alan vatandaşların şaşkınlıkları çektikleri videoya yansıdı.

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