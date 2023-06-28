Haberler Haber Videoları Edirne İpsala trafik kazası! Otomobil takla attı; karı-koca yaşamını yitirdi

Edirne İpsala trafik kazası! Otomobil takla attı; karı-koca yaşamını yitirdi

Edirne İpsala trafik kazası! Otomobil takla attı; karı-koca yaşamını yitirdi
28.06.2023 19:35

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:30
Tartıştığı eşinin dedesini ve...
Haber 02:56
TOKİ duyurdu! İstanbul'unda...
Haber 01:23
Türkiye Mavi Vatan planını...
Haber 01:26
Bahçeli'den Kurban Bayramı...
Haber 00:22
Konya'da husumetlisini öldüren...
Haber 00:51
Merdan Yanardağ tutuklandı!...
Haber 01:52
Esenyurt'tan kayboldu cesedi...
Haber 01:07
Brüksel'de üçlü zirve!
Haber 01:09
Fatih'te depo yangını
Haber 01:02
AK Parti'de bayram havası:...
Haber 01:41
MİT'ten Münbiç'te operasyon!
Haber 01:10
HAVA DURUMU | Bayramda hava...

Edirne’nin İpsala ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Adem Güreşen (63) ile eşi Fatma Güreşen (59) yaşamını yitirdi.

Haber Videoları
Edirne'nin İpsala ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Adem Güreşen (63) ile eşi Fatma Güreşen (59) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, İpsala- Sultanköy kara yolunda meydana geldi. İpsala'dan, Sultanköy'e giden Adem Güreşen'in köye 200 metre kala kontrolünü yitirdiği 22 RB 901 plakalı otomobil, yoldan çıkıp tarlaya girerek takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Adem Güreşen ile yanındaki eşi Fatma Güreşen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güreşen çiftinin bayram ziyaretine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Çiftin cansız bedenlerii, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
SON DAKİKA