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E-5'te kaza! 2 İETT otobüsü çarpıştı!
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E-5'te kaza! 2 İETT otobüsü çarpıştı!

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 18:08 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 18:08

Seyir halinde olan iki İETT otobüsü Güngören Merter E-5 Karayolu’nda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcular büyük panik yaşadı.

İstanbul Güngören'de seyir halinde olan iki İETT otobüsü çarpıştı. Yolcular büyük panik yaşadı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, yolcuların bir kısmı metrobüse geçti, bir kısmı başka otobüslere tahliye edildi.

Olay saat 16.00 sıralarında Güngören Merter E-5 Karayolu'nda yaşandı. Seyir halinde olan İETT otobüsüne arkadan başka bir İETT otobüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcular büyük panik yaşadı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, yolcuların bir kısmı metrobüse geçti, bir kısmı başka otobüslere tahliye edildi.

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