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Düzce'de hırsızlık yaptığı iddia ettikleri kişinin evini taşladılar
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Düzce'de hırsızlık yaptığı iddia ettikleri kişinin evini taşladılar

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024, 16:10 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024, 16:10

Düzce’de mahalleli, evlere girip hırsızlık yaptığı iddia edilen S.A.'nın evini taşlayınca gerginlik yaşandı. Aile polis ekipleri tarafından güvenlik bir yere götürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Merkez ilçesi Aziziye Mahallesi 964'üncü Sokak’ta meydana geldi. Mahalleli, toplanıp evlere girerek hırsızlık yaptığını iddia ettikleri S.A.'nın evini taşladı. Aileler de sopalarla gruba karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, aile bireylerini evden çıkararak güvenli bir yere götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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