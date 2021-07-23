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Düzce'de akılalmaz olay! Yoldan geçerken kavgada ateşlenen silahla yaralandı: O anlar kamerada

Düzce'de akılalmaz olay! Yoldan geçerken kavgada ateşlenen silahla yaralandı: O anlar kamerada
23.07.2021 10:35
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Düzce’de, iki arkadaş arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, kavgayı ayırmak için şahısların yanına gelen Hasan Vural’a isabet etti. Vural yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay saat 22.30 sıralarında Anıtpark'ın arkasında meydana geldi. Muhammed B. ve yanındaki arkadaşı motosikletle park halindeki bir otomobilin yanına geldi.


YUMRUK YUMRUĞA KAVGA


Muhammed B., otomobildeki kadını indirip, motosikletine bindirmek isteyince yanındaki arkadaşı ile aralarında yumruk yumruğa kavga çıktı. Muhammet B. silahını çıkartarak ateş etti.





TEDAVİ ALTINA ALINDI
Silahtan çıkan mermi, bu sırada yoldan geçen Hasan Vural'a isabet etti. Muhammet B. kaçarken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hasan Vural gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis, Muhammet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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