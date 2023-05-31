Haberler Haber Videoları Düzce TEM'de aynı noktada iki farklı kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Düzce TEM'de aynı noktada iki farklı kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Düzce TEM'de aynı noktada iki farklı kaza: 2 ölü, 3 yaralı
31.05.2023 16:11

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:43
İnanılmaz olay... Şampiyonluk...
Haber 01:30
Heykelini dikeceğim demişti!...
Haber 00:28
Bay Bay Kemal afişi indirildi!
Haber 22:13
AK Parti Genel Başkan...
Haber 33:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat...
Haber 03:11
Yeni Kabine ne zaman belli...
Haber 00:36
📺 30 MAYIS MÜGE ANLI (ATV)...
Haber 04:54
CHP kulislerinde neler oluyor?
Haber 00:54
"Git torunlara bak!"
Haber 03:09
Borsa günü yükselişle...
Haber 02:23
Rus medyası Başkan Erdoğan'ın...
Haber 01:28
Trabzon seçim sonuçları!

TEM Otoyolu Düzce geçişinde emniyet şeridinde duran araca, arkasından gelen başka bir aracın çarpması neticesinde meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Otoyolun aynı noktasında meydana gelen 4 aracın karıştığı kazada ise 1 kişi yaralandı.

Haber Videoları

TEM Otoyolu Düzce geçişinde emniyet şeridinde duran araca, arkasından gelen başka bir aracın çarpması neticesinde meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Otoyolun aynı noktasında meydana gelen 4 aracın karıştığı kazada ise 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.40 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Özdemir (50) idaresindeki 34 ZL 3136 plakalı araç, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Kutsal K. hakimiyetindeki 34 BJN 562 plakalı minibüs, emniyet şeridinde duran 34 ZL 3136 plakalı araca arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Feci kazada Ahmet Özdemir ve yanında bulunan Atalay Özdemir (31) hayatını kaybetti, diğer otomobilde bulunan yabancı uyruklular Ahmed O. (71) Vardah M. (63) ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aynı noktada ikinci kaza
Otoyolun Ankara istikametinde 14.30 sıralarında 4 aracın karıştığı ikinci kaza meydana geldi. Y.B. idaresindeki 59 FB 336 plakalı otomobil, önünde yavaşlayan H.C.O. hakimiyetindeki 34 CVD 633 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 CVD 633 plakalı otomobil de, 06 DMS 368 plakalı otomobile çarptı. Kazaya F.A. hakimiyetindeki 57 KC 112 plakalı otomobilde karıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 34 CVD 633 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.P. (29) yaralandı. Ş.P., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazalara ilişkin inceleme başlattı.

SON DAKİKA