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Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!
22.06.2021 22:51
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Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet Kaplan'ın "ev hapsi" kararıyla tahliye edilmesine yapılan itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutuklanmasına karar verdi. Kaplan, ikametinde gözaltına alındı.


Duygu Delen'in ölümüne ilişkin 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Haziran'da görülen davada, tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın "ev hapsi" ile tahliye edilmesine ilişkin hükme Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazı, bir üst mahkeme sıfatıyla inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi.

TUTUKLAMA KARARI
Mahkeme, itirazı yerinde bularak mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Mehmet Kaplan'ın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

GÖZALTINA ALINDI
Kararın ardından sanık polis ekiplerince, "ev hapsi" kararıyla bulunduğu ikametinde gözaltına alındı.

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