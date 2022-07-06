Haberler Haber Videoları Duş alan kadını camdan dikizlemişti! O sapık hakkında istenen ceza belli oldu

Duş alan kadını camdan dikizlemişti! O sapık hakkında istenen ceza belli oldu

Duş alan kadını camdan dikizlemişti! O sapık hakkında istenen ceza belli oldu
06.07.2022 15:02

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İstanbul Maltepe'de evinde duş alan bir kadını pencereden dikizlediği suçlamasıyla hakkında iddianame düzenlenen şahıs hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Maltepe'de evinde duş alan kadını banyo camından izleyen şüpheli hakkında, "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "cinsel taciz", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Maltepe'de 7 Haziran 2022 tarihinde evinde duş alan kadını banyo camından izleyen şüpheli M.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki K.K.'nın Maltepe'de bulunan apartmanın zemin katında ikamet ettiği, 7 Haziran 2022 tarihinde sabah saat 07.15 sıralarında duş almak için banyoya girdiği, bu sırada banyonun camının açık olduğu ancak sinekliğin kapalı olduğu anlatıldı.

Şüpheli M.Ç.'nin banyonun camının önüne gittiği, sinekliği yırtarak banyo yapan K.K.'yı izlediği, müştekinin şüpheliyi fark etmesi üzerine sessizce banyodan çıkıp eşi R.K.'ya haber verdiği belirtildi. Dışarı çıkan R.K.'nın şüpheliyi çömelmiş bir şekilde banyonun sineklik kısmını tırmaladığını ve içeriye baktığını gördüğü, 'sen kimsin' diye seslenince şüphelinin kaçmaya başladığı, R.K.'nın şüpheliyi kovalayarak yakaladığı anlatıldı.



"BİR AN KENDİMİ KAYBETTİM"
Şüpheli M.Ç. ifadesinde, olay tarihinde işe gitmek için evden çıktığını, bahse konu binanın önünden geçerken birden su sesi duyduğunu, önünden geçtiği dairenin banyosundan geldiğini anlayınca pencerenin dibine yaklaştığını, bir an kendini kaybederek eğildiğini ve yarım açık olan banyo penceresinden içeri baktığını söyledi. Daha sonra bir erkek şahsın koşarak yanına geldiğini görünce panikle kaçmaya başladığını, bu şahsın kendisini yakaladığını anlatarak pişman olduğunu ifade etti.



"FİZİKSEL MAHRUMİYETİNE MÜDAHALE ETTİ"
İddianamede, şüpheli M.Ç.'nin mağdurun fiziksel mahrumiyetine müdahale ettiği, mağdurun onur ve namusunu ilgilendiren bir konuda onun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden, cinsel arzu ve isteklerinin tatmin maksadına yönelik eylemde bulunduğu kaydedildi.



7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Şüphelinin, "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "cinsel taciz", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplamda 1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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