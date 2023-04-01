Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni"ne katıldı.

"BAYRAMA TESLİM EDEBİLİRİZ!"

Törende bir konuşma gerçekleştiren Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından Gaziantep'in Nizip, İslahiye, Şehitkamil ve Şahinbey ilçeleri ile Kilis'e canlı bağlantı yapılarak temel atma törenleri gerçekleştirildi.

Nurdağı'ndaki canlı bağlantı sırasında Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Belki bayrama teslime bile başlayabiliriz." sözlerini iletti.

Erdoğan, "Bu ne demek biliyor musunuz? Biz bu köy evlerini yaparak benim vatandaşım, ihtiyacını doğrudan giderecek. Ahırında ineği olacak. Oradan sağdığı sütüyle peynirini yapacak. O peynirini satma imkanı olacak, evinin ihtiyacını onla giderme imkanı olacak. Böyle çalışıyoruz, böyle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ'DA TEMEL ATMA TÖRENİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Paşa Mahallesi TOKİ Alanı'nda, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

Başkan Erdoğan, temel atma töreninin ardından Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi'nde depremzede vatandaşlarla iftar yapacak.