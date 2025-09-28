PODCAST CANLI YAYIN

"Dur" ihtarına uymayıp kaza yapan sürücü yaya olarak kaçmaya çalıştı

Zonguldak’ta jandarma uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kaza yapmasının ardından yaya olarak kaçmaya devam etti. Şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Zonguldak'ta jandarma uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kaza yapmasının ardından yaya olarak kaçmaya devam etti. Şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin uygulama yaptığı noktada 67 ADY 470 plakalı otomobilin sürücüsü D.İ., "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, kaçan şüphelinin peşine düştü. Kaçış sırasında Birlik Mahallesi Esençay Sokak'ta kaza yapan D.İ., aracı terk ederek yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde şüpheli D.İ.'nin, ifadesi alınmak üzere arandığı tespit edildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan kovalamaca sırasında hasar gören ekip aracı ile kaza yapan otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bunlar da Var

Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de! İşte o anlar
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de! İşte o anlar
Acı kayıp! Şarkıcı Güllü hayatını yitirdi… ATV’deki Aile Saadeti dizisi son hatırası oldu!
Acı kayıp! Şarkıcı Güllü hayatını yitirdi… ATV’deki Aile Saadeti dizisi son hatırası oldu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle