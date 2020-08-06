Dünyanın konuştuğu isimden kan donduran sözler: Şu an Beyrut diye bir yer yok...

06.08.2020 13:00

Dünya Lübnan'ın Beyrut şehrindeki patlama ile sarsıldı. Limandaki bir patlayıcı deposunda meydana gelen olayda yüzlerce kişi öldü, binlerc ekişi yaralandı. İş yerleri, evler, kamu binaları, hastaneler patlama sonrası büyük hasar gördü. Patlama anı amatör birçok kamera tarafından kaydedildi. Atom bombası etkisi yaratan patlama ile ilgili en net görüntü ise bir gelin fotoğrafı çekiminde kaydedildi. O anlara ilişkin en net görüntüleri çeken Mahmoud Nakib A Haber canlı yayınına bağlandı. Nakib, korku dolu anları çok çarpıcı sözlerle anlattı. İşte Beyrut'taki patlama ile ilgili dünyanın konuştuğu görüntüleri çeken Nakib'in o açıklamaları...

Son dakika haberi: Lübnan'ın Beyrut limanında meydana gelen korkunç patlama ile ilgili yeni detaylar ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan en net görüntünün sahibi ise Lübnanlı fotoğrafçı Mahmoud Nakib... Nakib, bir gelin-damat fotoğraf çekmi sırasında patlamaya şahit oldu. Nakib, patlamayı, "Atomik bir patlama gibiydi" sözleri ile tarif ederken, "Beyrut bir saniyede yok oldu" ifadeleri ile korku dolu patlamanın şiddetine vurgu yaptı. Dünyanın konuştuğu görüntüleri kaydeden Lübnanlı Nakib A Haber canlı yayınında çok özel açıklamalar yaptı. İşte Nakib'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"BEYRUT BİR SANİYEDE YOK OLDU"

Korkunç görüntüleri bir gelin-damat fotoğraf çekiminde kaydeden Lübnanlı fotoğrafçı Mahmoud Nakib, A Haber canlı yayınında o anları anlattı. Nakib, "Beyrut bir saniyede yok oldu. Yardım etmek istedim, ama şoktaydım. Çok fazla kan vardı. Saklanmak istedik, etrafta cam ve duvar kalmamıştı." dedi.

"HİÇBİR KELİME İLE ANLATAMAM O PATLAMAYI"

Patlamanın şiddetine değinen Lübnanlı Nakib çarpıcı ifadeler kullandı. Nakib, "Atomik bir patlama gibiydi. Biz patlama noktasına 1 kilometre uzaklıktaydık. Patlama dalgalar şeklinde oldu. İlk patlama dalgası çok kuvvetliydi. Hiçbir kelime ile o patlamayı anlatamam" ifadelerini kullandı.

"KAN KOKUSU BÖYLE BİR ŞEYMİŞ O GÜN ÖĞRENDİM"

Patlama sonrası kaos ve kargaşanın yaşandığını anlatan Nakib, çok sayıda kişinin yaralı ve cansız olarak yerlerde yattığını söyledi. Büyük şok nedeniyle yardım edemedğini anlatan Nakib, "Sokaklardan kan kokusu geliyordu. Her yerde kan vardı. O gün öğrendim ki kan kokusu böyle bir şeymiş." diye konuştu.

"ŞU AN BEYRUT'TA HİÇBİR ŞEY YOK, BEYRUT DİYE BİR YER YOK"

Beyrut'taki tarihin en büyük patlamasının gerçekleştiğine değinen Nakib, "Şu an Beyrut'ta hiçbir şey yok. Şu an Beyrut diye bir yer de yok. Korona ile uğraşıyorduk zaten, evimizde kalmaya çalışıyorduk. Bu inanılmaz bir olay." dedi.

Nakib, patlama nedeniyle yaşadığı şoku hala atlatamadığını söyledi. Nakib, eşini ve çocuğunu gördüğünü ve bütün gece boyunca uyuyamadığını söyledi.

Nakib sözlerine şu ifadeler ile son verdi:

Dün gece uyuyamadım, hayatta olduğuma şükrettim. Hala inanamıyorum...