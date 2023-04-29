Dünya gündeminde birinci sırada! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk taze yakıt getirildi!

Türkiye tarihi 14 Mayıs seçimlerine giderken, dünyanın ilgisi daha da artıyor. Uluslararası medya, arka arkaya yapılan açılışlarla Türkiye'nin büyük bir güç haline geldiği görüşünü paylaşıyor.

Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk taze yakıtın getirilmesi ile Türkiye seçimleri uluslararası medyanın manşetlerinde. Cumhurbaşkanı ile Rus lider Putin'in online katıldığı nükleer santral açılışı CNN International'dan Al Jazeera'ya, BBC'den Bloomberg'e, Wall Street Journal'dan The Moscow Times'a dünyada yankı buldu:





-Al Jazeera: Erdoğan, Putin'e Türk nükleer santralinde yardımları için teşekkür ediyor. Türkiye artık büyük oynuyor.



-Wall Street Journal: Kremlin, Rus nükleer güç deviyle küresel etkisini genişletiyor. Türkiye ise yeni yer aldığı ligde sükse yapıyor.



-Euronews: Türkiye'nin yeni amiral gemisi ilk nükleer santrali büyük bir şovla açılışını yaptı.



-The Moscow Times: Putin ve Erdoğan, Rusya'nın Türkiye'de inşa ettiği nükleer santrali açtı.



-CNN: Türkiye nükleer güç oluyor. Bölgedeki dengeler Türkiye lehine değişiyor.



-La Prensalatina: Erdoğan ve Putin, Türkiye'nin ilk nükleer santralinde işbirliğini memnuniyetle karşıladı. Akkuyu büyük bir meydan okuma.



-Bloomberg: Türkiye nükleer için start verdi.



-BBC: Türkiye'nin nükleer gücü devreye giriyor.





DOĞAL GAZA KAVUŞTUK SIRA PETROLDE

Başkan Erdoğan, Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışında konuştu: Bu köprü ülkemize akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak. Artık Adana'nın kuzey bölgesindeki şehir hastanesi, stadyum ile merkez arasındaki ulaşım çok daha kolaylaşacaktır. Kendi doğal gazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı karşılayacak kadar petrole kavuşacağımızı da inşallah en yakın zamanda göreceğiz.