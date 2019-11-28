Şeyma Subaşı, Galatasaray-Club Brugge maçını Türk Telekom Stadyumu'nda izledi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Club Brugge ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı da izledi. Şeyma Subaşı, Galatasaray'ın golünden sonra büyük sevinç yaşayarak, "Herkese ve her yere uğur getiririm" dedi.
Şeyma Subaşı, Galatasaray-Club Brugge maçını Türk Telekom Stadyumu'nda izledi28.11.2019 11:46
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