Duhok'ta PKK eliyle sahnelenen alçak kumpasın şifreleri! Saldırı neden Türkiye'nin üzerine yıkılmak istendi?

PKK'nın Irak Duhok'ta düzenlediği hain terör saldırısında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Eylem sonrası kansız teröristler ve terör destekçileri saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini öne süren alçak bir propaganda girişiminde bulundu. Dışişleri Bakanlığı ise Duhok'taki olayın terör kaynaklı olduğunu net bir dille altını çizdi ve Irak makamlarına çağrıda bulundu. A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, dezenformasyon çabalarını Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası sınır ötesi operasyonunu engelleme çabası olarak yorumladı. İşte Duhok'taki alçak kumpasın şifreleri...