Düğün salonunda olay çıktı: Alkollü şahıs polis aracının camını kırdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde öğle saatlerinde düğün salonu bahçesinde yaşanan olayda, alkollü olduğu belirlenen A.O. düğün sahipleri ve davetlilere hakaret etti. Tartışma kısa sürede arbedeye, ardından kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak isterken A.O.'nun tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı. Direniş gösteren A.O., gözaltına alındıktan sonra bindirildiği polis aracında yumruk, tekme ve kafa atarak camı kırdı.

Durumu kontrol altına alan ekipler, A.O.'yu başka bir polis aracıyla hastaneye götürdü. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen A.O. hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.