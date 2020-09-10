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Düğün günü acı ölüm: Oğlunu evlendiren baba hayatını kaybetti

Düğün günü acı ölüm: Oğlunu evlendiren baba hayatını kaybetti
10.09.2020 13:07

Bodrum’daki bir otelde oğlunu evlendiren baba, en mutlu gününde hayatını kaybetti. Düğün merasimi sürdüğü sırada kalp krizi geçiren baba önce düğünde bulunan bir doktorun ardından da sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay anına ilişkin görüntüler yürek burktu.


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