DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’dan A Haber’e önemli açıklamalar

Türkiye'deki mega porjelerin arasına katılacak Kanal İstanbul'un temelinin atılmasına artık sayılı günler kaldı. Türkiye'de yapılacak her projeye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ise iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul'u durduracaklarını söyledi. A Haber canlı yayınına bağlanan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise bu söylemlerin uluslararası alanda Türkiye'nin imajına zarar verdiğini söyledi ve Kanal İstanbul'un dönemin DSP Genel Başkanı olan Bülent Ecevit tarafından 1994 seçimleri öncesinde Bülent Ecevit imzasıyla seçim bildirgelerine konulduğunu söyledi.

Türkiye'ye sınıf atlatacak projelerden olan Kanal İstanbul'un temelinin atılmasına sayılı günler kaldı. Ancak Kanal İstanbul projesine her projede olduğu gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşı çıktı.

İki siyasi, ihaleyi kazanan firmalara iktidara gelmeleri halinde ödeme yapmamakla tehdit etti. Sabah saatlerinde A Haber canlı yayınına bağlanan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise Kanal İstanbul'la ilgili Bülent Ecevit'e dikkat çekti.

ECEVİT SEÇİM BİLDİRGELERİNE KOYDU

Yaptığı açıklamada, İstanbul için bir kanal gerekliliğini 1994 yılındaki seçim bildirgelerinde Bülent Ecevit imzalı olarak DSP'nin ortaya koyduğunu ifade eden Aksakal, bu tip tehdit söylemlerinin Türkiye'nin imajına zarar verdiğini söyledi.

"GÜÇSÜZ TÜRKİYE İMAJI ÇİZMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

Aksakal, "Kanal İstanbul, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi büyük projeler, yabanca yatırımcılar ve konsorsiyumlarla hayata geçen işler, uluslararası ticaret de uluslararası kurumlarla garantörlük altına alınan bir sistem" dedi. Türkiye'nin kadim ve uluslararası alanda sözü geçen itibarlı ve güçlü bir devlet olduğunun altını çizen Aksakal, "Dolayısıyla bu tip söylemler, öncelikli olarak Türkiye'nin istikrarsız bir yapı içerisinde olduğu yaklaşımını ortaya koyar. Buna hiçbirimizin hakkı yok. Böylesine güçsüz bir Türkiye imajını hangi gerekçeyle olursa olsun bunların hiçbiri bunu haklı çıkarmaz" dedi.

"BORÇ ÖDEMİYORUM DENİLEBİLİR Mİ?"

Aksakal, "İşini yaptırmak için bir müteahhit ya da taşeronla sözleşme yaptıktan sonra hayatını kaybeden bir işverenin varisleri borcumuzu ödemiyoruz diyebilir mi?" diye konuştu. Aksakal, "Siyasetin asli görevi ülkeyi ekonomik ve sosyal anlamda büyütmek ve geliştirmektir.

Siyasi partiler ülkenin toplumsal gelişmişliğini yüceltmek anlamında bir görev ifa etmek üzere iktidara gelirler" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'la ilgili önceki gün FOX TV canlı yayınında şunları söyledi "Eğer Kanal İstanbul'a herhangi bir ülke kredi verir ya da gelir de ihalesini alırsa iktidara geldiğimizde Allah nasip ederse biz o projeyi durduracağız, o ülke ile de aramıza mesafe koyacağız.

PARALARINI ASLA ÖDEMEYECEĞİZ

O şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü tamamen keseceğiz."

"BİR KURUŞ ÖDEMEYECEĞİZ"

Meral Akşener de partisinin grup toplantısında "Şimdiden uyarıyorum, o kutlu gün geldiğinde bir kuruş bile alamazsınız. Sayın Erdoğan ve iktidarına güvenerek sakın ola bu hukuksuzluğa ortak olmayın. Sonra üzülürsünüz.

Bir kuruş alamayacaksınız, ödemeyeceğiz. Aziz milletim, iktidar Kanal İstanbul fantezileriyle oyalanırken, iktidarın beceriksiz ellerinde ülkemiz hayati risklerle karşı karşıya kalıyor." demişti.