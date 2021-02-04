DSÖ'nün Türkiye Koordinatörü Dr. Irshad Ali Shaikh: Dünya Türkiye'yi örnek almalı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'deki en yetkili ismi Dr. Irshad Ali Shaikh salgın sürecini A Haber'e değerlendirdi. Dr. Shaikh, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla verdiği mücadelenin örnek alınması gerektiğini ifade ederken, Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da yaşanan mutasyonlar konusunda uyarılarda bulundu. Shaikh, aşı milliyetçiliğine karşı sert tepki gösterirken, Türkiye'nin kısa süre içerisinde 2 milyondan fazla vatandaşını aşılamasının örnek alınmasını gerektiğini vurguladı.

DSÖ'nün Türkiye Koordinatörü Dr. Irshad Ali Shaikh, koronavirüs salgınıyla ilgili A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki başarıya dikkat çeken Shaikh, "Dünya Türkiye'yi örnek almalı" ifadelerini kullandı. Shaikh, Türkiye'nin çok kısa süre içerisinden 2 milyondan fazla vatandaşının aşılama başarısını göstermesinin takdirle karşılandığını söyledi.

Mutasyonlarla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Shaikh, mutasyonların iyi yönde olma ihtimali olduğu gibi kötü ve daha tehlikeli yönde de olma ihtimaline dikkat çekti. ABD, Güney Afrika ve Brezilya'daki mutasyonların riskli olarak değerlendirdiklerini ifade eden DSÖ'nün Türkiye Koordinatörü Shaikh, tedbirlere her zamankinden daha dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.