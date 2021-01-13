DSÖ Sözcüsü Margaret Harris'ten A Haber'de önemli açıklamalar: 2021’de koronavirüsü yeneceğiz

Dünya Sağlık Örgürü Sözcüsü Margaret Harris A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüse karşı dünya genelinde başlayan aşılamanın seyrine ilişkin bilgi veren Harris, "Mutasyonlar aşıyı etkiledi mi?" sorusuna açıklık getirdi. "6 ay daha tedbirlere uymalıyız" diyen Harris "2021'de koronavirüsü yeneceğiz" dedi.
Dünya Sağlık Örgürü Sözcüsü Margaret Harris A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Koronavirüse karşı dünya genelinde başlayan aşılamanın seyrine ilişkin bilgi veren Harris, "Mutasyonlar aşıyı etkiledi mi?" sorusuna açıklık getirdi. "6 ay daha tedbirlere uymalıyız" diyen Harris "2021'de koronavirüsü yeneceğiz" ifadelerini kullandı.