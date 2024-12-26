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Drift attı! Sosyal medyada paylaştı! Polisten kaçamadı: 34 Bin TL ceza, ehliyetine el konuldu!
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Drift attı! Sosyal medyada paylaştı! Polisten kaçamadı: 34 Bin TL ceza, ehliyetine el konuldu!

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 18:32 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 18:32

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobiliyle drift atarak sosyal medyada paylaşan sürücüye, Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından 34 bin 429 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, aracı da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobili ile attığı drifti sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan sürücü, polisten kaçamadı. Sürücü belgesine 2 ay süre ile el konulan şahsa 34 bin 429 TL idari para cezası uygulandı.

Adapazarı ilçesinde bulunan Zirai Aletler Sanayi Sitesi üzerinde gece saatlerinde otomobili ile drift atan sürücü videolarını da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobilin plakası ve sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüye 'drift atmak' maddesinden 32 bin 233 TL, 'tehlike oluşturacak ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçları kullanmak' maddesinden bin 506 TL ve 'standart dışı süspansiyon sistemi air' maddesinden 690 TL olmak üzere toplam 34 bin 429 TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 ay süre ile el konulan sürücünün aracı yediemin otoparkına çekilerek 60 gün trafikten men edildi.

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