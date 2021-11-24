Haberler Haber Videoları Döviz kuru üzerinden devlete operasyon! Türkiye ekonomisi nasıl ve nereden saldırı altında? A Haber ekranlarında önemli açıklamalar…

Döviz kuru üzerinden devlete operasyon! Türkiye ekonomisi nasıl ve nereden saldırı altında? A Haber ekranlarında önemli açıklamalar…

Döviz kuru üzerinden devlete operasyon! Türkiye ekonomisi nasıl ve nereden saldırı altında? A Haber ekranlarında önemli açıklamalar…
24.11.2021 01:31 - Son Güncelleme: 24.11.2021 01:40
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Türkiye'de ekonomik kurdaki dalgalanmalarını fırsat bilip kargaşa ve ayaklanma ile darbe girişiminde bulunmak isteyenler oyunlarını tekrar sahneye koydu. Peki Türkiye ekonomisi nasıl ve nereden saldırı altında? Ekonomi üzerinden devlete operasyonun aktörleri kimler? A Haber ekranlarında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Ak parti Tanıtım ve Medya Başkanı Emre Cemil Ayvalı, Hukuçu Mete Han Özkan ve Siyaset Bilimci Onur Erim ekonomi üzerinden devlete yapılan darbe girişimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundular.

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