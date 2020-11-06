ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Seçimlerin güvenilirliğini sağlamak için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz." ifadesini kullandı.
Donald Trump'tan bomba seçim açıklaması! "Yolsuzluk var dava açılacak"
- Donald Trump'tan bomba seçim açıklaması! "Yolsuzluk var dava açılacak"
- SON DAKİKA ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ: ABD'de 4 senede ne değişti? Seçime damga vuran tablo
- Kahraman Azerbaycan ordusu Şuşa'nın kent merkezine girdi!
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 39 ilçe belediye başkanıyla koronavirüs tedbirlerini konuştu
- İzmir'deki 6.6'lık depreme damga vuran görüntü! Binanın sarsılmasına aldırış etmeden telefonla konuştu
- Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ı 3 milyar dolarlık zarara uğrattı! 6 yıllık savunma bütçeleri yok oldu...
- Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: İşgalci Ermenistan ordusuna ait kışla imha edildi
- Ankara'da 14 yıl önce kaybolan çocuğun öldürüldüğü iddiası! Kuyudan kemikleri çıktı
- İzmir depreminde enkaza dönen 6 binanın yıkılma nedeni ortaya çıktı!
- SON DAKİKA VİDEO HABER! Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Susta adam sansınlar''
- Yaşam üçgeni nedir? Hayat üçgeni ne demek, nasıl oluşturulur?
- Sosyal medya Biden'ın gaflarını konuşuyor