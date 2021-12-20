Dolardaki sert düşüş muhalefetin moralini bozdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türk Lirası'na değer kazandıracak ekonomik tedbirleri açıkladı. Erdoğan'ın açıklamarı sonrası dolar ve euroda sert bir düşüş yaşandı. 13 liranın altını görev dolar muhalefetin dengesini bozdu. Yukarı yönlü ufak bir harekette hemen goygoya başlayan Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı isimler sessizliğe gömülürken CHP'nin kanalı Halk TV'de moraller bozuldu. Şirin Payzın, Emin Çapa, İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve Barış Terkoğlu'nun katıldığı yayında doların düşünü değerlendiren isimlerin suratlarının asık olduğu görülürken ekranda "Örtülü faiz artırımı mı?" şeklinde komik bir KJ'yer aldı.