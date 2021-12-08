Doğu'ya yatırım yapılmıyor algısı yapan CHP'li Sezgin Tanrıkulu’ya AK Partili vekilden tokat gibi cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu söz aldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) belirlenen vakitte tamamlanmamasına yönelik eleştiride bulunan Tanrıkulu, AK Parti'li vekillerin tepkisiyle karşılaştı.





CHP'Lİ TANRIKULU'NU KIZDIRAN TEPKİ: PKK'YA SORUN

CHP vekilinin, 'Doğu illerine yatırım yapılmadığını' öne sürmesi üzerine AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "PKK'ya sorun." diyerek tepki gösterdi.



Terör örgütü PKK'nın geçmişte projeleri engellemek için gerçekleştirdiği eylemlere ve bölgede yürütülen terör operasyonlarına vurgu yapan Eronat'ın sözleri, Tanrıkulu'nu kızdırdı.





Tanrıkulu, "Gerçekten böyle olmaz ya. Sizi terbiyeye davet ediyorum ben, terbiyeye gerçekten, hakikaten terbiyeye davet ediyorum. Böyle bir şey yok, gerçekten böyle bir şey yok, hayret bir şey ya..." ifadelerini kullandı.