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Doğalgaz boru hattı delindi, gaz sızıntısı mahallede paniğe neden oldu
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Doğalgaz boru hattı delindi, gaz sızıntısı mahallede paniğe neden oldu

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 22:08 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 22:08

Gaziantep'te, belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusu hattında delik meydana gelmesiyle yaşanan gaz sızıntısı, mahallede paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı doğalgazın kesildiği mahallede delinen boru hattı ekiplerin kontrolü ile değiştirildi.

Gaziantep'te alt yapı çalışması yapan iş makinesi yanlışlıkla doğal gaz borusunu deldi. Sızan doğal gaz metrelerce yüksekliğe çıkarken gazın şans eseri alev almaması ve alınan hızlı önlemler sonrası facianın eşiğinden dönüldü.
Olay, Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi 15118. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, içme suyu için yapılan alt yapı çalışması sırasında iş makinesi kepçesi doğal borusunu deldi. Borunun delinmesi sonrası sızan doğal gaz metrelerce yüksekliğe çıktı. Gazın şans eseri alev almaması ve alınan hızlı önlemler sonrası facianın eşiğinden dönüldü. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri ise sokağı boşaltarak mahallede tedbir aldı.
Olumsuz bir durum olmaması sonrası durum normale döndü

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